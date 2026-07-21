21.07.2026 15:18 Opel kommt von Straße ab und kracht gegen Baum: Fahrer (†42) stirbt noch an Unfallstelle

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Tödlicher Unfall am Dienstagmorgen bei Bad Soden-Salmünster: Ein 42-Jähriger war in seinem Opel von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Von Marc Thomé

Bad Soden-Salmünster - In Bad Soden-Salmünster ist am frühen Dienstagmorgen ein 42-jähriger Autofahrer gestorben. Der Mann war mit seinem Opel von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der 52-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. © 5VISION.NEWS Laut Polizei war der 42-Jährige gegen 5.50 Uhr auf der L3178 von Bad Soden in Richtung Romsthal unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem neben der Straße stehenden Baum kollidierte. Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst hätten dann vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die zuständige Polizei in Bad Orb hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Auch ein Gutachter sei eingeschaltet worden, um den Unfall zu rekonstruieren. Zudem werden Zeugen gesucht. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06052/9148-0 entgegen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS