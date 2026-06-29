Bus erfasst Radfahrer: 66-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Butzbach - Ein 66-jähriger Radfahrer wollte eine Straße überqueren und wurde dabei von einem Bus erfasst: Der tragische Unfall in der mittelhessischen Wetterau-Stadt Butzbach endete tödlich!

Am frühen Freitagabend kam es im mittelhessischen Butzbach zu einem tödlichen Unfall. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Das Unglück ereignete sich bereits am Freitagabend, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach war der 66-Jährige gegen 17.55 Uhr auf dem Geh- und Radweg parallel zur Südumgehung unterwegs und wollte die Straße überqueren, "um in einen gegenüberliegenden Feldweg zu fahren", wie ein Sprecher erklärte.

Zeitgleich näherte sich auf der Südumgehung ein Bus. Es kam zum Zusammenstoß. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den schwer verletzten 66-Jährigen, doch alle Hilfe kam zu spät.

"Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen", starb der Fahrradfahrer noch an der Unfallstelle.