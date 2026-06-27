Hitzerekord für Hessen: So heiß war es am Samstag

Offenbach am Main - Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Samstag in Bad Nauheim 41,3 Grad Celsius nach 40,3 Grad am Vortag in Frankfurt gemessen worden. Damit wurden binnen zwei Tagen neue Höchstwerte registriert.

Gleich an zwei Tagen in Folge wurden neue Hitzerekorde für Hessen aufgestellt! © Jens Büttner/dpa

In Deutschland werden seit 1881 systematisch Wetterdaten aufgezeichnet. Das Messnetz des Deutschen Wetterdienstes umfasst rund 2000 Stationen. Auch für Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst noch mit hohen Temperaturen.

Seit Tagen sorgt eine Hitzewelle in Deutschland für hohe Temperaturen und lässt auch die Menschen in Hessen kräftig schwitzen – und das rund um die Uhr. Die Belastung ist nämlich auch deshalb so groß, weil die Temperaturen aktuell nachts keine wirkliche Abkühlung bringen.

In sogenannten tropischen Nächten sinken die Werte nicht unter 20 Grad Celsius, was den Schlaf und die nächtliche Erholung beeinträchtigt.

Städte heizen sich tendenziell noch mehr auf, weil sie mehr versiegelte Flächen als Orte im ländlichen Raum haben. Solche Nächte wird es mancherorts in Hessen auch in der Nacht zu Sonntag geben. Im Rhein-Main-Gebiet wird es dann nicht kühler als 25 Grad.