Suzuki und Dacia krachen frontal zusammen: Eine Tote

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Auf der Dietzenbacher Straße bei Offenbach am Main kam es am Dienstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall: Ein Suzuki und ein Dacia krachten frontal zusammen!

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Ein Suzuki stieß frontal mit einem Dacia zusammen: Der Unfall bei Offenbach endete tödlich! Die Polizei sucht Zeugen des Crashs.

Tödlicher Unfall bei Offenbach am Main: Für die Fahrer eines Suzuki-Kleinwagens kam jede Hilfe zu spät.
Tödlicher Unfall bei Offenbach am Main: Für die Fahrer eines Suzuki-Kleinwagens kam jede Hilfe zu spät.  © 5VISION.NEWS

Das Unglück ereignete sich am späten Dienstagnachmittag auf der Dietzenbacher Straße zwischen Heusenstamm und Offenbach in Höhe der dortigen Müllverbrennungsanlage, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.

Demnach war die Suzuki-Fahrerin gegen 17.40 Uhr auf der Straße unterwegs. Nachdem sie aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenspur geraten war, "stieß der Kleinwagen mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen", berichtete ein Sprecher.

Die Fahrerin des Suzuki erlitt bei dem Crash tödliche Verletzungen. Weitere Angaben zu ihrer Identität machte die Polizei nicht. Der oder die Insassen des Dacia blieben offenbar unverletzt.

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An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Eine genauere Einschätzung liegt noch nicht vor. Die Dietzenbacher Straße wurde vorübergehend gesperrt.

Infolge des Crashs wurde die Dietzenbacher Straße zwischen Heusenstamm und Offenbach gesperrt.
Infolge des Crashs wurde die Dietzenbacher Straße zwischen Heusenstamm und Offenbach gesperrt.  © 5VISION.NEWS

Die Ermittlungen zu dem Unfall zwischen Heusenstamm und Offenbach am Main dauern an. Hierzu sucht die Polizei auch Zeugen des Zusammenstoßes, die sich bitte unter der Telefonnummer 0610469080 melden sollen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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