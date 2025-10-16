Holzhackschnitzel-Lkw kippt um, Fahrer verletzt

Bad Orb - Kurz nicht aufgepasst, schon ist es passiert: Auf einer Landstraße in der Nähe von Bad Orb im Main-Kinzig-Kreis ist ein mit Holzhackschnitzeln beladener Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

Der Laster muss noch geborgen werden. © Polizeipräsidium Südosthessen

Der Fahrer (20), der sich selbständig aus dem Laster befreien konnte, wurde bei dem Unfall gegen 14 Uhr am Donnerstagnachmittag in Fahrtrichtung Bad Orb nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ursache für den Zwischenfall sei den Angaben zufolge vermutlich Unachtsamkeit gewesen.

Die Bergung ist laut Polizei äußerst schwierig. Ein Schwerlastkran soll den Sattelzug aufrichten.

Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Flur kann aktuell von den Beamten noch nicht beziffert werden, wird jedoch vermutlich fünfstellig sein.