19-Jähriger stirbt bei Unfall in Südhessen, Beifahrer (18) schwer verletzt

Bei Lampertheim ist am Sonntagabend ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sein 18 Jahre alter Beifahrer erlitt schwere Verletzungen.

Von Marc Thomé

Lampertheim - Bei einem Unfall am Sonntagabend bei Lampertheim im südhessischen Landkreis Bergstraße ist ein 19 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Beifahrer (18) erlitt schwere Verletzungen.

Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 18 Jahre alte Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 18 Jahre alte Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, waren die beiden jungen Männer in dem Mercedes auf der B44 von Bürstadt nach Lampertheim unterwegs, als der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Das Auto kam von der Straße ab und stieß dann frontal mit einem Baum zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 19-Jährige so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam: Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Beifahrer wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige befindet sich laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

An dem Wagen war Totalschaden entstanden. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die B44 für etwa vier Stunden ab.

Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz.
Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen und sucht Zeugen des Geschehens. Hinweise werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

