Drama in hessischer Lederfabrik: Drei Menschen tot, zwei weitere lebensgefährlich verletzt

Runkel - Bei einem mutmaßlichen Unglück in einer Lederfabrik und Pelzgeberei im hessischen Runkel sind drei Menschen ums Leben gekommen.

Auch drei Rettungshubschrauber waren im mittelhessischen Runkel im Einsatz. © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Polizei sowie das Landesinnenministerium mitteilten, seien insgesamt fünf Personen gegen 16.30 Uhr bewusstlos aufgefunden worden.

Drei von ihnen seien inzwischen verstorben, die beiden weiteren Arbeiter wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht und schweben in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen bestehe die Möglichkeit, dass die betroffenen Personen nacheinander in eine Klärgrube der Gerberei gestiegen und dort verunglückt seien.

Als mögliche Ursache werde derzeit unter anderem Kohlenstoffdioxid (CO2) in Betracht gezogen. Erkenntnisse zur genauen Ursache des Unglücks liegen nach Auskunft des Ministeriums bisher nicht vor.

Da in dem betroffenen Betrieb mit verschiedenen Chemikalien gearbeitet werde, würden die Einsatzkräfte, die unmittelbar mit den verletzten Personen in Kontakt standen, dekontaminiert und vorsorglich einem Arzt vorgestellt.

Hiervon sind nach derzeitigem Stand etwa 45 bis 50 Einsatzkräfte betroffen. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, wie ein Pressesprecher der Gefahrenabwehr des Landkreises Limburg-Weilburg der Nachrichtenagentur dpa bestätigte.