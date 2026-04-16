Drama in hessischer Lederfabrik: Drei Menschen tot, zwei weitere lebensgefährlich verletzt
Von Christiane Warnecke, Maximilian Hölzel
Runkel - Bei einem mutmaßlichen Unglück in einer Lederfabrik und Pelzgeberei im hessischen Runkel sind drei Menschen ums Leben gekommen.
Wie die Polizei sowie das Landesinnenministerium mitteilten, seien insgesamt fünf Personen gegen 16.30 Uhr bewusstlos aufgefunden worden.
Drei von ihnen seien inzwischen verstorben, die beiden weiteren Arbeiter wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht und schweben in Lebensgefahr.
Nach ersten Erkenntnissen bestehe die Möglichkeit, dass die betroffenen Personen nacheinander in eine Klärgrube der Gerberei gestiegen und dort verunglückt seien.
Als mögliche Ursache werde derzeit unter anderem Kohlenstoffdioxid (CO2) in Betracht gezogen. Erkenntnisse zur genauen Ursache des Unglücks liegen nach Auskunft des Ministeriums bisher nicht vor.
Da in dem betroffenen Betrieb mit verschiedenen Chemikalien gearbeitet werde, würden die Einsatzkräfte, die unmittelbar mit den verletzten Personen in Kontakt standen, dekontaminiert und vorsorglich einem Arzt vorgestellt.
Hiervon sind nach derzeitigem Stand etwa 45 bis 50 Einsatzkräfte betroffen. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, wie ein Pressesprecher der Gefahrenabwehr des Landkreises Limburg-Weilburg der Nachrichtenagentur dpa bestätigte.
Um 21 Uhr will sich Hessens Innenminister Roman Poseck (56, CDU) am Unfallort über die Lage informieren.
Erstmeldung vom 16. April, 20.28 Uhr, zuletzt aktualisiert um 21.21 Uhr.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa