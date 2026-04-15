BMW-Fahrer will überholen und kracht frontal gegen Lastwagen
Leun - Ein BMW krachte ungebremst in die Front eines entgegenkommenden Lastwagens: Ein junger Mann wurde bei dem Unfall auf der L3052 in Mittelhessen schwer verletzt!
Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am späten Dienstagabend nahe der Kleinstadt Leun im Lahn-Dill-Kreis, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.
Demnach war ein 21-Jähriger gegen 22.55 Uhr mit einem BMW auf der Landstraße von der Gemeinde Ehringshausen kommend in Richtung Leun unterwegs.
"Hierbei scherte er aus, um einen vor ihm fahrenden BMW X1 zu überholen", ergänzte ein Sprecher. Bei diesem Manöver kam es zu dem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw.
"Zuvor streifte der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug bereits den X1", hieß es weiter.
Vollsperrung der L 3052 nach Unfall bei Leun
Der junge BMW-Fahrer wurden bei dem Crash schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den 21-Jährigen, der im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.
In der Klinik wurde dem Schwerverletzten auf Anweisung der Polizei eine Blutprobe entnommen, "um festzustellen, ob der Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand", fügte der Sprecher hinzu.
Der 46 Jahre alte Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock, er wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der 26-jährige Fahrer des X1 blieb unverletzt.
Die L 3052 wurde infolge des Crashs bei Leun bis in die Nacht zu Mittwoch hinein voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 76.500 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.
Titelfoto: Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler