BMW-Fahrer will überholen und kracht frontal gegen Lastwagen

Leun - Ein BMW krachte ungebremst in die Front eines entgegenkommenden Lastwagens: Ein junger Mann wurde bei dem Unfall auf der L3052 in Mittelhessen schwer verletzt!

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer wurde schwer verletzt: Auf der L3052 bei Leun in Mittelhessen kam es am späten Dienstagabend zu einem tragischen Unfall. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am späten Dienstagabend nahe der Kleinstadt Leun im Lahn-Dill-Kreis, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach war ein 21-Jähriger gegen 22.55 Uhr mit einem BMW auf der Landstraße von der Gemeinde Ehringshausen kommend in Richtung Leun unterwegs.

"Hierbei scherte er aus, um einen vor ihm fahrenden BMW X1 zu überholen", ergänzte ein Sprecher. Bei diesem Manöver kam es zu dem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw.

"Zuvor streifte der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug bereits den X1", hieß es weiter.