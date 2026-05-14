Drei Jugendliche verletzt, VW nur noch ein Wrack: Doch vom Fahrer fehlt jede Spur!

Grebenhain - Ein VW Golf ist nur noch ein Wrack, drei Jugendliche sind teils schwer verletzt – und der Fahrer des Autos soll sich nach dem Unfall in der Nacht auf Donnerstag in Grebenhain einfach zu Fuß aus dem Staub gemacht haben.

Der VW Golf wurde bei dem Unfall in Grebenhain massiv beschädigt. Vom Fahrer des Wagens fehlt derzeit noch jede Spur. © Fuldamedia

Laut Angaben der Polizei war das Fahrzeug ersten Erkenntnissen zufolge aus noch ungeklärter Ursache gegen 2.15 Uhr im Ortsteil Vaitshain erst von der Straße abgekommen und anschließend gegen den Zaun eines Grundstücks und eine Bushaltestelle geprallt.

Vor Ort fanden die Rettungskräfte kurz darauf drei Personen vor: Eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger hatten schwere Verletzungen erlitten, ein weiterer 17-Jähriger lediglich leichte. Sie wurden nach einer Erstversorgung jeweils ins Krankenhaus gebracht.

Von dem Fahrer des Wagens fehlt hingegen jede Spur, dieser soll sich zu Fuß von der Unfallstelle in der Grebenhainer Straße einfach entfernt haben.

Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro, der VW wurde stark beschädigt.