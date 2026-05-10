Renault Mégane kracht gegen Baum: Fahrer (18) und Beifahrer (19) eingeklemmt und schwer verletzt

Vogelsbergkreis - In Mücke im mittelhessischen Vogelsbergkreis wurden bei einem Unfall ein 18- und ein 19-Jähriger schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war beim Abtransport der Verletzten im Einsatz.

Der Mégane war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. © Fuldamedia

Wie ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht zum Sonntag mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 21.20 Uhr auf der B49 ereignet. Hier waren die beiden jungen Männer in einem Renault Mégane zwischen den Ortsteilen Ruppertenrod und Flensungen unterwegs, als der 18-jährige Fahrer aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum krachte.

Beiden Insassen wurden zunächst durch die heftige Kollision in dem Renault eingeklemmt. Der Beifahrer konnte sich laut dem Polizeisprecher kurze Zeit später selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Den 18-Jährigen musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Auto schneiden.

Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Hubschrauber brachte den 19-Jährigen in die Uniklinik in Marburg. Der Fahrer wurde von einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.