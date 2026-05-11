Ohne Helm gestürzt: Rollerfahrer (43) erleidet schwere Kopfverletzungen

Bad Orb - Auf der K887 bei Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) hat sich ein 43-jähriger Mann beim Sturz mit einem Motorroller schwere Kopfverletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in eine Klinik.

Der 43-Jährige war mit seinem Motorroller von der Straße abgekommen und ist gestürzt. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, war der Rollerfahrer gegen 17 Uhr auf der K887 in Richtung Bad Orb unterwegs, als er kurz nach der "Milchhütte" aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam, stürzte und im Graben liegenblieb.

Dabei zog sich der 43-Jährige die schweren Kopfverletzungen zu. Nach den ersten Ermittlungen soll er bei dem Sturz keinen Helm getragen haben.

Für die Bergung des Schwerverletzten und die Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis etwa 19.45 Uhr voll gesperrt.