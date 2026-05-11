Ohne Helm gestürzt: Rollerfahrer (43) erleidet schwere Kopfverletzungen
Bad Orb - Auf der K887 bei Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) hat sich ein 43-jähriger Mann beim Sturz mit einem Motorroller schwere Kopfverletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in eine Klinik.
Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, war der Rollerfahrer gegen 17 Uhr auf der K887 in Richtung Bad Orb unterwegs, als er kurz nach der "Milchhütte" aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam, stürzte und im Graben liegenblieb.
Dabei zog sich der 43-Jährige die schweren Kopfverletzungen zu. Nach den ersten Ermittlungen soll er bei dem Sturz keinen Helm getragen haben.
Für die Bergung des Schwerverletzten und die Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis etwa 19.45 Uhr voll gesperrt.
Die Polizei hat die Ermittlungen, an denen auch ein Gutachter beteiligt ist, aufgenommen und sucht nach Zeugen des Unfalls.
Hinweise werden unter der Rufnummer 06052/9148-0 entgegengenommen.
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