Mercedes-AMG kracht auf A671 in Heck von BMW: Zwei Verletzte, Hinweise auf illegales Rennen

Wiesbaden - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A671 nahe Wiesbaden sind zwei Autofahrer verletzt worden.

Der Mercedes-AMG hatte nach der Kollision Feuer gefangen, der 22-jährige Fahrer konnte das Auto aber noch rechtzeitig verlassen. © 5VISION.NEWS

Zeugen alarmierten demnach am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr die Einsatzkräfte und berichteten von einer heftigen Kollision zwischen zwei Autos, wie die Feuerwehr Wiesbaden mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei erlitten die beiden Männer im Alter von 22 und 27 Jahren keine schweren Verletzungen.

Zur Ursache der Kollision ermittelt die Polizei nun gegen den 22-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens.

Der Mann soll sich in seinem Mercedes-AMG zunächst von hinten dem BMW des Älteren mit hoher Geschwindigkeit genähert haben.

Dann habe der 22-Jährige eine Notbremsung eingelegt, den Zusammenstoß nahe der Anschlussstelle Mainz-Kastel aber nicht mehr verhindern können, so die Polizei.