Elf Verletzte, darunter Kinder: Schwerer Unfall in Kassel
Kassel - Elf teils schwer verletzte Menschen, darunter auch Kinder: Im nordhessischen Kassel kam es am Freitagabend zu einem verhängnisvollen Unfall!
Der Crash ereignete sich gegen 19.29 Uhr auf der Altenbaunaer Straße im Stadtteil Oberzwehren, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte.
Demnach war ein 67 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache krachte er mit seinem Auto gegen einen vorausfahrenden Wagen.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen Baum am Straßenrand geschleudert. Der 67-Jährige und seine 69 Jahre alte Beifahrerin wurden jeweils schwer verletzt.
Der mit fünf Personen im Alter von acht bis 45 Jahren besetzte gerammte Wagen geriet in den Gegenverkehr.
Dort kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto, besetzt mit drei Personen im Alter von sechs bis 53 Jahren. Der Wagen einer 51 Jahre alten Fahrerin wurde zudem touchiert.
Unfall in Kassel-Oberzwehren: Insgesamt vier Autos beteiligt
Die neun Insassen der drei letztgenannten Wagen wurden jeweils leicht verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die Verwundeten. Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.
"Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit", fügte ein Polizeisprecher hinzu. Der entstandene Sachschaden werden insgesamt auf etwa 36.000 Euro geschätzt. Die Altenbaunaer Straße wurde vorübergehend gesperrt.
Die Ermittlungen zu dem Unfall in Kassel-Oberzwehren dauern an.
Titelfoto: HessennewsTV