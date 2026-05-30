Elf Verletzte, darunter Kinder: Schwerer Unfall in Kassel

Kassel - Elf teils schwer verletzte Menschen, darunter auch Kinder: Im nordhessischen Kassel kam es am Freitagabend zu einem verhängnisvollen Unfall !

Unfall auf der Altenbaunaer Straße in Kassel-Oberzwehren: Elf Menschen wurden bei dem Crash verletzt. © HessennewsTV

Der Crash ereignete sich gegen 19.29 Uhr auf der Altenbaunaer Straße im Stadtteil Oberzwehren, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte.

Demnach war ein 67 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache krachte er mit seinem Auto gegen einen vorausfahrenden Wagen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen Baum am Straßenrand geschleudert. Der 67-Jährige und seine 69 Jahre alte Beifahrerin wurden jeweils schwer verletzt.

Der mit fünf Personen im Alter von acht bis 45 Jahren besetzte gerammte Wagen geriet in den Gegenverkehr.

Dort kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto, besetzt mit drei Personen im Alter von sechs bis 53 Jahren. Der Wagen einer 51 Jahre alten Fahrerin wurde zudem touchiert.