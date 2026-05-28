Mehrere Verletzte bei Crash auf Landstraße: Hubschrauber im Einsatz
Main-Kinzig-Kreis - Drei Personen wurden bei einem Unfall am Donnerstagvormittag auf der L3268 bei Bruchköbel verletzt. Ein 32-Jähriger musste gar mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der 32-Jährige in seinem Peugeot von Erlensee in Richtung Bruchköbel gefahren, als er gegen 9.40 Uhr beim Abbiegen eine entgegenkommende Mercedes-A-Klasse übersah und es zum Zusammenstoß kam.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot in einen in der Straße "An der Landwehr" wartenden Renault Kadjar geschleudert. Dabei erlitt der Peugeot-Fahrer seine schweren Verletzungen. Der Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.
Die Fahrerinnen des Mercedes sowie des Renaults wurden leicht verletzt, aber ebenfalls zur genaueren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.
Für die Bergung der drei nicht mehr fahrbereiten Autos und die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die L3268 für etwa anderthalb Stunden ab.
Zudem werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181/9010-0 entgegen.
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