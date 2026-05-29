VW erfasst Fahrradfahrer: Schwere Kopfverletzungen trotz Helm

Kassel/Schauenburg - Trotz Fahrradhelm wurde ein 36-jähriger Biker schwer am Kopf verletzt: Der tragische Unfall in Schauenburg bei Kassel rief Rettungsdienst und Polizei auf den Plan.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten am Donnerstag in Schauenburg-Hoof einen schwer am Kopf verletzten Fahrradfahrer. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Das Unglück ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag in der Korbacher Straße im Ortsteil Hoof, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mitteilte.

Demnach war der Biker gegen 17.40 Uhr in der Straße unterwegs, er fuhr bergab. Zeitgleich fuhr ein 50 Jahre alter Mann mit einem VW bergauf in Richtung der L3215.

Auf Höhe der Schmiedegasse wollte der Autofahrer nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei erfasste der VW "den entgegenkommenden und vorrangberechtigten Fahrradfahrer", wie ein Sprecher erklärte.

"Bei dem Unfall zog sich der helmtragende 36-Jährige schwere Kopfverletzungen zu", hieß es weiter. Das Fahrrad wurde komplett zerstört.