VW erfasst Fahrradfahrer: Schwere Kopfverletzungen trotz Helm
Kassel/Schauenburg - Trotz Fahrradhelm wurde ein 36-jähriger Biker schwer am Kopf verletzt: Der tragische Unfall in Schauenburg bei Kassel rief Rettungsdienst und Polizei auf den Plan.
Das Unglück ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag in der Korbacher Straße im Ortsteil Hoof, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mitteilte.
Demnach war der Biker gegen 17.40 Uhr in der Straße unterwegs, er fuhr bergab. Zeitgleich fuhr ein 50 Jahre alter Mann mit einem VW bergauf in Richtung der L3215.
Auf Höhe der Schmiedegasse wollte der Autofahrer nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei erfasste der VW "den entgegenkommenden und vorrangberechtigten Fahrradfahrer", wie ein Sprecher erklärte.
"Bei dem Unfall zog sich der helmtragende 36-Jährige schwere Kopfverletzungen zu", hieß es weiter. Das Fahrrad wurde komplett zerstört.
Unfall mit schwer verletztem Biker in Schauenburg-Hoof
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Schwerverletzten. Im Anschluss wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.
"Lebensgefahr soll nach ersten Erkenntnissen nicht bestehen", betonte der Sprecher. Die Ermittlungen zu dem Unfall in Schauenburg-Hoof dauern an.
Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa