Motorradfahrer kracht gegen Baum und Betonplatte: 41-Jähriger stirbt bei tragischem Unfall

Schenklengsfeld - Ein tragischer Verkehrsunfall hat im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg einem 41 Jahre alten Motorradfahrer das Leben gekostet. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Ein Motorradfahrer rauschte in Osthessen gegen einen Baum sowie eine Betonplatte und kam dabei ums Leben. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Einer Polizeimeldung zufolge ereignete sich der Unfall zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Schenklengsfeld und Wehrshausen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 41-Jährige aus Philippsthal mit seiner Kawasaki von Schenklengsfeld in Richtung Wehrshausen unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Anschließend prallte er gegen einen Baum und eine Betonplatte. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Um die genaue Ursache des Unfalls sowie den exakten Unfallzeitpunkt zu klären, beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter. Dieser soll die Geschehnisse im Detail rekonstruieren. Das Motorrad wurde von den Ermittlern sichergestellt und wird nun in die weiteren Untersuchungen einbezogen.