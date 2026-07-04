Geisterfahrer auf der A67 lässt sich nur mit Schuss in den Reifen stoppen

Büttelborn/Rüsselsheim - Auf der A67 im Landkreis Groß-Gerau ließ sich ein Falschfahrer am frühen Samstagmorgen nur mit einem Schuss in einen Vorderreifen stoppen. Anschließend wollte der 49 Jahre alte Mann zu Fuß flüchten.

Bei der Polizei waren gegen 2.30 Uhr mehrere Notrufe eingegangen und hatten den Falschfahrer gemeldet. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Süd schilderte das Geschehen. Demnach waren gegen 2.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen: Im Bereich der Abfahrt Büttelborn sei ein Falschfahrer auf der südlichen Fahrspur in Richtung Norden unterwegs.

Schnell hatten die Besatzungen mehrerer Streifenwagen den Falschfahrer ausgemacht und signalisierten dem Mann anzuhalten. Dieser habe dann zwar immer wieder kurze Stopps eingelegt, sei aber jedes Mal anschließend weitergefahren.

Zwischen Rüsselsheim und dem Mönchhof-Dreieck sei er auch noch in die Leitplanke gekracht, weiter ging die Fahrt aber dennoch.

Als der Fahrer aber am Mönchhof-Dreieck wieder kurz anhielt, schoss einer der Polizisten gegen 3 Uhr in den Vorderreifen des Autos.