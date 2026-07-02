VW Golf erfasst Fahrrad: Zwei 16-Jährige bei Unfall im Taunus schwer verletzt
Kronberg im Taunus - Tragischer Unfall im Taunus: Zwei 16-jährige Mädchen wurden dabei schwer verletzt.
Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag in der Taunus-Stadt Kronberg, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.
Demnach waren die beiden 16-Jährigen zusammen auf einem Fahrrad gegen 2 Uhr in der Hartmuthstraße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs.
Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger in einem VW Golf zusammen mit einem 18 Jahre alten Beifahrer auf der "Frankfurter Straße aus Richtung Berliner Platz kommend in Richtung Am Schanzenfeld", erklärte ein Sprecher.
Die beiden Mädchen auf dem Fahrrad bogen in die Frankfurter Straße ab. "Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf", hieß es weiter.
Unfall in Kronberg im Taunus: Zwei Mädchen in Kliniken gebracht
Zwar versuchte der 19-Jährige noch, mit dem Auto auszuweichen, doch es war zu spät: Der VW erfasste das Fahrrad und die beiden 16-Jährigen prallten erst gegen den Wagen, dann stürzten sie zu Boden und verletzten sich schwer.
Der Rettungsdienst war schnell vor Ort und versorgte die Jugendlichen, die im Anschluss in Krankenhäuser gebracht wurden.
Dei beiden Insassen des Golfs blieben unverletzt. An dem Auto sowie an dem Fahrrad entstand Sachschaden, zu dem aber noch keine genauere Einschätzung vorliegt.
Titelfoto: Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler