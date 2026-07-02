VW Golf erfasst Fahrrad: Zwei 16-Jährige bei Unfall im Taunus schwer verletzt

Kronberg im Taunus - Tragischer Unfall im Taunus: Zwei 16-jährige Mädchen wurden dabei schwer verletzt.

Tragischer Unfall im Luftkurort Kronberg im Taunus: Der Rettungsdienst brachte zwei schwer verletzte Jugendliche in nahe liegende Kliniken. (Symbolbild) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag in der Taunus-Stadt Kronberg, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

Demnach waren die beiden 16-Jährigen zusammen auf einem Fahrrad gegen 2 Uhr in der Hartmuthstraße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs.

Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger in einem VW Golf zusammen mit einem 18 Jahre alten Beifahrer auf der "Frankfurter Straße aus Richtung Berliner Platz kommend in Richtung Am Schanzenfeld", erklärte ein Sprecher.

Die beiden Mädchen auf dem Fahrrad bogen in die Frankfurter Straße ab. "Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf", hieß es weiter.