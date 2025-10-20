Heftiger Unfall in Kassel: Haben sich zwei Mercedes-Fahrer ein wildes Rennen geliefert?

Kassel - War es ein Autorennen mit heftigen Folgen? Bei einem schweren Unfall in Kassel sind vier Menschen verletzt worden, der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Der Mercedes-AMG wurde schwer beschädigt. © Hessennews TV

Wie die Beamten am Montag mitteilten, haben sich zwei Männer (21, 23) am Samstagabend gegen 22.30 Uhr auf der Frankfurter Straße in der Kasseler Südstadt mit zwei Mercedes-AMG mutmaßlich ein Rennen geliefert. Sie sollen sich mehrfach überholt und permanent die Fahrspuren gewechselt haben.

Bei einem dieser Spurwechsel war der 23-Jährige laut Polizei auf Höhe der Beethovenstraße auf einen unbeteiligten Opel geprallt, welcher zum Abbiegen angehalten hatte. Durch die Wucht sei dieser auf einen davorstehenden Wagen geschoben worden.

Die Folge: Sowohl die 56 Jahre alte Fahrerin des getroffenen Autos als auch der 28-jährige Fahrer und eine ebenfalls 28 Jahre alte Beifahrerin des zweiten Fahrzeugs, bei dem es sich um einen VW handelte, erlitten dadurch leichte Verletzungen.

Im Wagen des Unfallverursachers erlitt ein Beifahrer (16) ebenfalls leichte Verletzungen.