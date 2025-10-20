Heftiger Unfall in Kassel: Haben sich zwei Mercedes-Fahrer ein wildes Rennen geliefert?

War es ein Autorennen mit heftigen Folgen? Bei einem Unfall in Kassel sind vier Menschen verletzt worden, der Schaden beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro.

Von Jan Höfling

Kassel - War es ein Autorennen mit heftigen Folgen? Bei einem schweren Unfall in Kassel sind vier Menschen verletzt worden, der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Der Mercedes-AMG wurde schwer beschädigt.
Der Mercedes-AMG wurde schwer beschädigt.  © Hessennews TV

Wie die Beamten am Montag mitteilten, haben sich zwei Männer (21, 23) am Samstagabend gegen 22.30 Uhr auf der Frankfurter Straße in der Kasseler Südstadt mit zwei Mercedes-AMG mutmaßlich ein Rennen geliefert. Sie sollen sich mehrfach überholt und permanent die Fahrspuren gewechselt haben.

Bei einem dieser Spurwechsel war der 23-Jährige laut Polizei auf Höhe der Beethovenstraße auf einen unbeteiligten Opel geprallt, welcher zum Abbiegen angehalten hatte. Durch die Wucht sei dieser auf einen davorstehenden Wagen geschoben worden.

Die Folge: Sowohl die 56 Jahre alte Fahrerin des getroffenen Autos als auch der 28-jährige Fahrer und eine ebenfalls 28 Jahre alte Beifahrerin des zweiten Fahrzeugs, bei dem es sich um einen VW handelte, erlitten dadurch leichte Verletzungen.

Mitten in der Nacht nochmal in den Supermarkt? In Offenbach ist das jetzt möglich
Hessen Mitten in der Nacht nochmal in den Supermarkt? In Offenbach ist das jetzt möglich

Im Wagen des Unfallverursachers erlitt ein Beifahrer (16) ebenfalls leichte Verletzungen.

Der Fahrer war mit seinem Wagen auf einen Opel aufgefahren.
Der Fahrer war mit seinem Wagen auf einen Opel aufgefahren.  © Hessennews TV
Auch dieser wurde massiv beschädigt.
Auch dieser wurde massiv beschädigt.  © Hessennews TV

Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro. Von der Staatsanwaltschaft wurde zur Rekonstruktion des Hergangs ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden. Beide Mercedes wurden sichergestellt und abgeschleppt.

Titelfoto: Hessennews TV

Mehr zum Thema: