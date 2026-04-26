Heli nach Motorradunfall im Einsatz: Polizei sucht geflüchteten Maserati-Fahrer

Steinau an der Straße - In Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) hat sich ein 25-jähriger Biker bei einem Sturz so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus fliegen musste. Nach einem Maserati, der an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll, wird gesucht

Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, befuhr der 25-Jährige mit seiner grünen Kawasaki gegen 15 Uhr die L3196 von Marjoß in Richtung Steinau. In einer Kurve habe er dann einem entgegenkommenden Auto ausweichen müssen, welches die Kurve geschnitten hatte.

In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad, geriet in ein angrenzendes Waldstück und stürzte.

Bei dem beteiligten Auto soll es sich laut Polizei um einen schwarzen Maserati gehandelt haben, dessen Fahrerin oder Fahrer nach dem Unfall einfach weiterfuhr, ohne Hilfe zu leisten.