Tödlicher Unfall: Motorrad kracht frontal gegen BMW
Bad Vilbel - Eine 47-jährige Frau starb, ein 45-jähriger Biker wurde lebensgefährlich verletzt: Auf der B521 kam es am Sonntag zu einem tragischen Unfall!
Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 16.10 Uhr zwischen der Wetterau-Stadt Bad Vilbel und der Gemeinde Niederdorfelden, wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte.
Demnach war ein 45 Jahre alter Mann mit einem Motorrad auf der Bundesstraße unterwegs. Als Beifahrerin fuhr eine 47-Jährige mit auf der Maschine.
Zeitgleich fuhr ein 37-jähriger Mann mit einem BMW aus Niederdorfelden kommend in entgegengesetzter Richtung: "Vermutlich aufgrund eines missglückten Überholmanövers" krachte das Motorrad frontal gegen das Auto!
"Der 45-Jährige sowie seine 47-jährige Sozia wurden bei dem Zusammenstoß schwerstverletzt", ergänzte ein Sprecher. Der BMW-Fahrer und sein Beifahrer erlitten jeweils leichte Verletzungen.
Crash bei Bad Vilbel: Vollsperrung der B521
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch zur Stelle und versorgten die Verwundeten. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht.
Für die 47-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät, sie starb in der Klinik. "Bei dem 45-Jährigen besteht weiterhin Lebensgefahr", hieß es weiter.
Die B521 wurde infolge des Crashs vorübergehend voll gesperrt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor. Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall bei Bad Vilbel dauern an.
Titelfoto: 5VISION.NEWS