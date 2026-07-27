Tödlicher Unfall: Motorrad kracht frontal gegen BMW

Bad Vilbel - Eine 47-jährige Frau starb, ein 45-jähriger Biker wurde lebensgefährlich verletzt: Auf der B521 kam es am Sonntag zu einem tragischen Unfall !

Tödlicher Motorrad-Unfall auf der B521 bei Bad Vilbel in der Wetterau: Die Polizei vermutet ein missglücktes Überholmanöver. © 5VISION.NEWS

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 16.10 Uhr zwischen der Wetterau-Stadt Bad Vilbel und der Gemeinde Niederdorfelden, wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte.

Demnach war ein 45 Jahre alter Mann mit einem Motorrad auf der Bundesstraße unterwegs. Als Beifahrerin fuhr eine 47-Jährige mit auf der Maschine.

Zeitgleich fuhr ein 37-jähriger Mann mit einem BMW aus Niederdorfelden kommend in entgegengesetzter Richtung: "Vermutlich aufgrund eines missglückten Überholmanövers" krachte das Motorrad frontal gegen das Auto!

"Der 45-Jährige sowie seine 47-jährige Sozia wurden bei dem Zusammenstoß schwerstverletzt", ergänzte ein Sprecher. Der BMW-Fahrer und sein Beifahrer erlitten jeweils leichte Verletzungen.