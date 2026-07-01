Junge (6) auf E-Scooter in Südhessen von Auto angefahren und schwer verletzt

Babenhausen - Am Dienstagabend wurde im südhessischen Babenhausen ein sechsjähriger Junge von einem Auto angefahren. Dabei erlitt das Kind schwere Verletzungen.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen das Kind in eine Klinik. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Ein Sprecher der Polizei schilderte am frühen Mittwochmorgen den Hergang des Unfalls nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Gegen 21.20 Uhr geriet demnach ein 28 Jahr alter Mann aus Babenhausen mit seinem Auto im Bereich der Einmündung von der Jane-Addams-Straße zur Dietrich-Bonhoeffer-Straße aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Dort war zu diesem Zeitpunkt der Sechsjährige auf einem E-Scooter unterwegs, es kam zum Zusammenstoß. Dabei soll der Junge laut Polizei zwar alleine auf dem E-Scooter gefahren aber in Begleitung unterwegs gewesen sein.

Nach dem Unfall sei der 28-Jährige zunächst weitergefahren, hielt aber doch kurz darauf noch in Sichtweite der Unfallstelle an und kehrte zu Fuß zurück. Eine weitere, der Polizei noch nicht bekannte Person sei dann mit dem Auto davon gefahren.