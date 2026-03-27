Kind von Auto auf Gehweg angefahren: Zweijähriger erleidet schwere Verletzungen

Darmstadt - In Darmstadt ist am späten Donnerstagnachmittag ein zwei Jahre altes Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Ein Rettungswagen brachte das Kind nach dem Unfall in ein nahe gelegenes Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Sprecher der Polizei schilderte noch am Abend das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Demnach hatte eine 58 Jahre alte Frau auf ihrem Grundstück in der Magdalenenstraße gegen 16.40 Uhr ihren Wagen bestiegen und wollte dann mit diesem auf die Straße fahren.

Dabei erfasste das Auto aus noch ungeklärter Ursache den Zweijährigen auf dem Gehweg. Der Junge erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte das Kind anschließend in eine Klinik.