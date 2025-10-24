Lada überschlägt sich mehrfach: Fahrerin (†56) stirbt noch an der Unfallstelle

Landkreis Fulda - Am Donnerstagabend ist im osthessischen Landkreis Fulda eine 56 Jahre alte Autofahrerin bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen.

Die 56-Jährige hatte sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zugezogen, dass für sie jede Hilfe zu spät kam. © Fuldamedia

Wie ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht berichtete, war die 56-Jährige in ihrem Lada gegen 20.30 Uhr auf der L3171 von Eiterfeld in Richtung Schenklengsfeld unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße abkam.

Im Anschluss überschlug sich der Lada mehrfach und blieb schließlich völlig beschädigt auf der Beifahrerseite liegen.

Die Frau erlitt dadurch so schwere Verletzungen, dass für sie jede Hilfe zu spät kam: Sie verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.