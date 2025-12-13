Tödlicher Unfall: Autofahrer lässt sterbenden Mann (†76) einfach liegen

Melsungen - Ein tödlicher Unfall inklusive Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Nordhessen : Bei dem Crash in Melsungen starb am Freitagabend ein 76-jähriger Mann.

Tödlicher Crash in Melsungen: Der Rettungsdienst war rasch vor Ort, doch für einen 76-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Das Unglück ereignete sich gegen 18 Uhr nahe der Schloßbrücke, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.

Demnach erfasste ein Auto aus noch unbekannter Ursache einen 76 Jahre alten Fußgänger, der gerade den Schwarzenberger Weg überqueren wollte.

Der 32-jährige Autofahrer beging im Anschluss Unfallflucht: Er fuhr mit seinem Wagen einfach weiter, "ohne sich um den schwer verletzten Fußgänger zu kümmern", wie ein Sprecher erklärte.

Die Verletzungen des 76-Jährigen waren tödlich: Er starb "nach erfolgloser Reanimation vor Ort", hieß es weiter.