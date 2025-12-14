Mercedes kracht gegen Mauer: Zwei Menschen verletzt in Klinik

Odenwald/Wald-Michelbach - Ein 69-jähriger Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen: Der Mercedes krachte im südhessischen Odenwald erst gegen eine Grundstücksmauer, überfuhr danach ein Verkehrsschild und streifte final zwei geparkte Autos!

Schwerer Unfall im südhessischen Odenwald: Der Rettungsdienst brachte zwei verletzte Menschen in eine Klinik. (Symbolbild) © Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Boris Roessler

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 17.15 Uhr "im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve" der L3120 nahe der Gemeinde Wald-Michelbach, wie die Polizei mitteilte.

Der 69-Jahre alte Fahrer sowie ein weiterer Autoinsasse wurden verletzt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die Verwundeten, die im Anschluss in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurden.

Die Unfallursache ist noch völlig unklar. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler insgesamt auf etwa 30.000 Euro.