Lastwagen kracht in voll besetztes Pannen-Fahrzeug: Vier teilweise schwer Verletzte

Breuna - Auf der A44 bei Breuna im nordhessischen Landkreis Kassel ist am frühen Montagabend ein Lkw in ein mit drei Männern besetztes Pannen-Fahrzeug gekracht. Es gab vier teilweise schwer Verletzte.

Alle drei Insassen des Mercedes erlitten Verletzungen, einer der Männer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. © Hessennews TV

Ein Sprecher der Polizei schilderte noch am Abend das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach waren die drei 38, 54 und 59 Jahre alten Männern im Mercedes auf der A44 zwischen den Anschlussstellen Warburg und Breuna unterwegs, als ihr Wagen eine Panne hatte und nicht mehr weiterfahren konnte.

Ordnungsgemäß abgesichert habe das Auto auf dem Seitenstreifen gestanden und die Männern warteten im Mercedes auf die Pannenhilfe.

Aus noch ungeklärter Ursache kam dann gegen 18.45 Uhr der Lastwagen eines 38-jährigen Fahrers in Höhe des abgestellten Mercedes vom rechten Fahrstreifen der Autobahn ab, krachte in den Wagen und fuhr in die etwa zehn Meter tiefe Böschung, wo er schließlich zum Stehen kam.