Zwei Schwerverletzte bei Frontal-Crash: Hubschrauber-Einsatz notwendig

Darmstadt/Weiterstadt - Zwei Autos stießen frontal zusammen, eine 34-jährige Frau und ein 72-jähriger Mann wurden beide jeweils schwer verletzt. Nach dem tragischen Unfall in Weiterstadt bei Darmstadt wurde ein Rettungshubschrauber zur Unglücksstele gerufen.

Neben zwei Rettungswagen und einem Notarzt-Wagen wurde auch ein Rettungshubschrauber zu der Unfallstelle in Weiterstadt gerufen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Samstagnachmittag in der Wolfsgartenallee, wie die Polizei in Südhessen am Sonntag mitteilte.

Demnach war ein 72 Jahre alter Mann aus Mörfelden-Walldorf gegen 14.40 Uhr mit einem Auto auf der Straße in südlicher Richtung unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet der Wagen des Seniors auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen das Auto einer 34 Jahre alten Frau aus Weiterstadt.

Beide Wagen gerieten durch die große Wucht des Aufpralls ins Schleudern. Das Auto der Weiterstädterin wurde hierdurch gegen eine Leitplanke geschleudert.

Die Frau und der Mann wurden beide schwer verletzt. "Zwei Rettungswagen, ein Notarzt-Wagen und ein Rettungshubschrauber" kamen an der Unfallstelle in der Wolfsgartenallee zum Einsatz, wie ein Polizeisprecher aufzählte.