Mercedes C300 kracht frontal gegen Baum: Fahrer (19) schwer verletzt

Mainhausen - Am Donnerstagnachmittag hat sich ein 19 Jahre alter Mercedes-Fahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen.

Der 19-Jährige war mit seinem Mercedes von der Straße abgekommen und frontal mit einem Baum zusammengestoßen. © 5VISION.NEWS

Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen im Anschluss in eine Klinik.

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, war der Mann in seinem roten Mercedes C300 gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 3065 zwischen Babenhausen und Mainhausen unterwegs, als der Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum neben der Straße zusammenstieß.

Der Mercedes wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Für die Bergung und die Unfallaufnahme war die Landesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt.