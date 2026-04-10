Motorrad und Toyota krachen zusammen: Biker (†69) stirbt am Unfallort

Limburg an der Lahn/Weinbach - Für einen 69-jährigen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät: Auf der B456 im westhessischen Landkreis Limburg-Weilburg ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein tödlicher Unfall !

Tödlicher Unfall auf der B456 bei Weinbach: Ein Motorradfahrer starb, die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

Der tragische Crash passierte gegen 15.05 Uhr nahe der Gemeinde Weinbach, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 69-Jährige mit seiner Maschine aus Weilburg kommend auf der Bundesstraße unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte der 72 Jahre alte Fahrer eines Toyotas, mit seinem Wagen auf die B456 einzubiegen.

Dabei kam es aus noch unbekannter Ursache "zur Kollision mit dem Motorradfahrer", wie ein Sprecher erklärte.

In der Folge stürzte der Biker und wurde dabei tödlich verletzt: Der 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Die Insassen des Toyotas, der Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin, blieben unverletzt. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt.