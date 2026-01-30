Glatte Straßen mit Folgen: Mehr als 80 Unfälle

Kassel/Fulda - Vor allem in Nordhessen und der Region Fulda ist es zu mehr als 80 Unfällen wegen Glätte gekommen.

Glätte sorgt in Hessen für Probleme. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Größtenteils blieb es glücklicherweise bei Blechschäden, bei vier Unfällen gab es aber auch Leichtverletzte, wie die Polizei mitteilte. Viele davon ereigneten sich in der Nacht zum Freitag.

Allein das Polizeipräsidium Nordhessen registrierte nachts 54 Unfälle, wie ein Sprecher mitteilte. Außerdem seien mehrere Lastwagen auf den glatten Straßen nicht mehr vorangekommen.

Am Morgen seien nur noch wenige Unfälle gemeldet worden, hieß es weiter.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Fulda wurden nach Angaben eines Sprechers zwischen 30 und 35 Unfälle gezählt, schwer verletzt wurde niemand.