Glatte Straßen mit Folgen: Mehr als 80 Unfälle
Von Nicole Schippers, Sophia-Caroline Kosel, Katharina Kausche
Kassel/Fulda - Vor allem in Nordhessen und der Region Fulda ist es zu mehr als 80 Unfällen wegen Glätte gekommen.
Größtenteils blieb es glücklicherweise bei Blechschäden, bei vier Unfällen gab es aber auch Leichtverletzte, wie die Polizei mitteilte. Viele davon ereigneten sich in der Nacht zum Freitag.
Allein das Polizeipräsidium Nordhessen registrierte nachts 54 Unfälle, wie ein Sprecher mitteilte. Außerdem seien mehrere Lastwagen auf den glatten Straßen nicht mehr vorangekommen.
Am Morgen seien nur noch wenige Unfälle gemeldet worden, hieß es weiter.
Im Bereich des Polizeipräsidiums Fulda wurden nach Angaben eines Sprechers zwischen 30 und 35 Unfälle gezählt, schwer verletzt wurde niemand.
Auch im Bereich Offenbach verunglückten einige Autos auf rutschigen Straßen. Die Zahl liegt nach Angaben eines Sprechers im einstelligen Bereich. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa