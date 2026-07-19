Schrecklicher Geisterfahrer-Unfall auf Autobahn: Zwei Tote, drei Kinder schwer verletzt

Florstadt - Es ist ein schrecklicher Unfall : Eine 34-jährige Frau und ein 70 Jahre alter Mann sind tot, ein 39-jähriger Mann und drei Kinder im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren schwer verletzt. Die A45 in Mittelhessen musste infolge des tragischen Crashs voll gesperrt werden.

Ein Hubschraubereinsatz war notwendig: Auf der A45 kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem tragischen Falschfahrer-Unfall. (Symbolbild) © Montage: Stefan Sauer/dpa, 123RF/chalabala

Das verhängnisvolle Unglück ereignete sich in der Nacht zu Sonntag bei der Anschlussstelle Florstadt im Wetteraukreis, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Demnach war eine 34 Jahre alte Frau gegen 1.52 Uhr mit ihrem 39-jährigen Ehemann und drei zehn bis fünfzehn Jahre alten Kindern als Beifahrer auf der Autobahn in nördlicher Richtung unterwegs - doch sie fuhr als Geisterfahrerin auf der nach Süden führenden Fahrbahn!

"Wenige Minuten später kam es zu einem Frontalzusammenstoß", ergänzte ein Sprecher.

Der Wagen der Familie krachte mit hoher Geschwindigkeit gegen das Auto eines 70-jährigen Manns aus Hagen, "welcher aus Richtung Gießen in Richtung Hanau in vorgeschriebener Fahrtrichtung unterwegs war", hieß es weiter.