Schrecklicher Geisterfahrer-Unfall auf Autobahn: Zwei Tote, drei Kinder schwer verletzt
Florstadt - Es ist ein schrecklicher Unfall: Eine 34-jährige Frau und ein 70 Jahre alter Mann sind tot, ein 39-jähriger Mann und drei Kinder im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren schwer verletzt. Die A45 in Mittelhessen musste infolge des tragischen Crashs voll gesperrt werden.
Das verhängnisvolle Unglück ereignete sich in der Nacht zu Sonntag bei der Anschlussstelle Florstadt im Wetteraukreis, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.
Demnach war eine 34 Jahre alte Frau gegen 1.52 Uhr mit ihrem 39-jährigen Ehemann und drei zehn bis fünfzehn Jahre alten Kindern als Beifahrer auf der Autobahn in nördlicher Richtung unterwegs - doch sie fuhr als Geisterfahrerin auf der nach Süden führenden Fahrbahn!
"Wenige Minuten später kam es zu einem Frontalzusammenstoß", ergänzte ein Sprecher.
Der Wagen der Familie krachte mit hoher Geschwindigkeit gegen das Auto eines 70-jährigen Manns aus Hagen, "welcher aus Richtung Gießen in Richtung Hanau in vorgeschriebener Fahrtrichtung unterwegs war", hieß es weiter.
Tödlicher Unfall bei Florstadt: Vollsperrung der A45
Infolge des Zusammenstoßes wurden alle fünf Unfallbeteiligten in den Wracks der Autos eingeklemmt. Der 70-Jährige erlitt tödliche Verletzungen, er starb noch an der Unfallstelle.
Die 34-Jährige, ihr Ehemann und die drei Kinder wurden alle schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Familie und brachten sie auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber kam dabei zum Einsatz.
Für die Autofahrerin kam aber letztlich jede Hilfe zu spät, sie starb in einer Klinik an ihren Verletzungen. "Die drei Kindern befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand", ergänzte der Sprecher.
Die A45 wurde infolge des Crashs in der Wetterau voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.
Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall bei Florstadt dauern an. Auf Geheiß der Staatsanwaltschaft Gießen wird ein externer Gutachter die Polizei dabei unterstützen.
Titelfoto: Montage: Stefan Sauer/dpa, 123RF/chalabala