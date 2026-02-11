Passat kommt von Straße ab und kracht in Baum: Fahrerin (38) schwer verletzt

Landkreis Fulda - Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag hat sich eine 38 Jahre alten Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen.

Die Fahrerin hatte den Passat nicht selbstständig verlassen können und musste von der Feuerwehr befreit werden. © Fuldamedia

Wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte, war die 38-Jährige in ihrem VW Passat gegen 16.30 Uhr auf der Landstraße 3206 zwischen Giesel und Neuhof unterwegs.

Ausgangs einer Linkskurve habe sie aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verloren, sei nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Die Frau habe den Passat nicht selbstständig verlassen können und musste von der Feuerwehr aus dem total beschädigten Wagen befreit werden.

Im Anschluss brachte der Rettungsdienst die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Da der Verdacht auf Alkoholeinfluss vorlag, wurde der 38-Jährigen dort auch Blut abgenommen.