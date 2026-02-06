BMW und Radfahrer krachen zusammen: Biker schwer verletzt

Fulda/Großenlüder - Ein 30-jähriger Fahrradfahrer wurde schwer verletzt, die L3141 voll gesperrt: Im osthessischen Landkreis Fulda kam es Freitag zu einem verhängnisvollen Unfall !

Ein BMW und ein Fahrradfahrer stießen auf der L3141 zusammen: Die Landstraße wurde infolge des Crashs am Freitagmorgen voll gesperrt. © Fuldamedia

Der tragische Crash ereignete sich gegen 9.40 Uhr zwischen Großenlüder-Kleinlüder und Großenlüder-Uffhausen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit einem BMW auf der Landstraße in Richtung Uffhausen. "Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden 30-jährigen Radfahrer", ergänzte ein Sprecher.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und brachten den schwer verletzten Biker in ein Krankenhaus.

Die L3141 wurde infolge des Crashs bis etwa 12.40 Uhr voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf rund 4500 Euro.