Toyota-Fahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt im Auto eingeklemmt

Der Toyota-Fahrer war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und seitlich gegen einen Baum gekracht. Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten befreien.

Von Marc Thomé

Karben - In Karben im mittelhessischen Wetteraukreis wurde ein 63 Jahre alter Toyota-Fahrer bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt in seinem Wagen eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den 63-Jährigen aus seinem Wagen befreien.
Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den 63-Jährigen aus seinem Wagen befreien.  © 5VISION.NEWS

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den 63-Jährigen aus dem Toyota befreien. Anschließend brachte der Rettungsdienst den Mann in eine Klinik.

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, geschah der Unfall bereits am vergangenen Freitagnachmittag.

Der 63-Jährige sei in der Gartenstraße in Richtung Egerländer Straße gefahren, als er plötzlich ohne Fremdeinwirkung gegen 15.30 Uhr von der Fahrbahn abkam.

SEK-Einsatz in Rüsselsheim: Mann hält seine Frau in Wohnung fest
Hessen SEK-Einsatz in Rüsselsheim: Mann hält seine Frau in Wohnung fest

In der Folge krachte der Toyota laut Polizei gegen einen Baum. Auch ein dort abgestelltes anderes Auto sei demnach beschädigt worden.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittler schließen einen medizinischen Notfall derzeit nicht aus.

Zudem werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die zuständige Polizei in Bad Vilbel unter der Rufnummer 06101/54600 entgegen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

Mehr zum Thema: