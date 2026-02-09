Toyota-Fahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt im Auto eingeklemmt

Karben - In Karben im mittelhessischen Wetteraukreis wurde ein 63 Jahre alter Toyota-Fahrer bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt in seinem Wagen eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den 63-Jährigen aus seinem Wagen befreien. © 5VISION.NEWS

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den 63-Jährigen aus dem Toyota befreien. Anschließend brachte der Rettungsdienst den Mann in eine Klinik.

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, geschah der Unfall bereits am vergangenen Freitagnachmittag.

Der 63-Jährige sei in der Gartenstraße in Richtung Egerländer Straße gefahren, als er plötzlich ohne Fremdeinwirkung gegen 15.30 Uhr von der Fahrbahn abkam.

In der Folge krachte der Toyota laut Polizei gegen einen Baum. Auch ein dort abgestelltes anderes Auto sei demnach beschädigt worden.