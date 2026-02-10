Tödlicher Arbeitsunfall: Gabelstapler erfasst Mann

Hanau - Für einen 54-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät: Auf dem Gelände der Firma "Rhenus Logistics" im südosthessischen Hanau kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall !

Ein 54-Jähriger starb, ein Gabelstapler-Fahrer erlitt einen Schock: In Hanau kam es am Montag zu einem tödlichen Arbeitsunfall! © 5VISION.NEWS

Das Unglück ereignete sich gegen 13 Uhr auf einem Firmenareal in der Hafenstraße, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte.

Demnach brachte ein 54-Jähriger eine Lieferung zu der Firma. Dabei "soll der Fahrer eines Gabelstaplers die anliefernde Person übersehen und diese erfasst haben", wie ein Sprecher erklärte.

Der Mann erlitt tödliche Verletzungen, er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Gabelstaplers erlitt einen Schock, er wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Arbeitsunfall in Hanau dauern an.