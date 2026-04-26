Unfall mit fünf Schwerverletzten: Peugeot kracht frontal in Ford mit vierköpfiger Familie

Oberzent - Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberzent im südhessischen Odenwaldkreis am frühen Samstagnachmittag wurden fünf Menschen schwer verletzt, darunter zwei Kinder. Lebensgefahr besteht laut Polizei zum Glück bei keinem der Verletzten.

Rettungswagen brachten die vierköpfige Familie in Krankenhäuser. Den Peugeot-Fahrer (47) transportierte ein Rettungshubschrauber. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Polizeisprecher schilderte den Hergang des Unfalls nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach war ein 47 Jahre alter Mann in seinem Peugeot auf der B45 von Gammelsbach in Richtung Beerfelden unterwegs, als das Auto innerorts aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve plötzlich nach links in den Gegenverkehr geriet.

Hier kam es dann zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford einer vierköpfigen Familie.