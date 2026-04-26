Unfall mit fünf Schwerverletzten: Peugeot kracht frontal in Ford mit vierköpfiger Familie
Oberzent - Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberzent im südhessischen Odenwaldkreis am frühen Samstagnachmittag wurden fünf Menschen schwer verletzt, darunter zwei Kinder. Lebensgefahr besteht laut Polizei zum Glück bei keinem der Verletzten.
Ein Polizeisprecher schilderte den Hergang des Unfalls nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.
Demnach war ein 47 Jahre alter Mann in seinem Peugeot auf der B45 von Gammelsbach in Richtung Beerfelden unterwegs, als das Auto innerorts aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve plötzlich nach links in den Gegenverkehr geriet.
Hier kam es dann zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford einer vierköpfigen Familie.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Ein Rettungshubschrauber flog den Peugeot-Fahrer anschließend in eine Klinik. Die 38 Jahre alte Fahrerin des Ford, ihr 55-jähriger Beifahrer sowie die beiden Kinder (8, 1) wurden mit Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut dem Polizeisprecher auf etwa 10.000 Euro. Die genaue Ursache des Crashs soll nun ermittelt werden.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa