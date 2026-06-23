Quad-Fahrer (†81) bei Unfall tödlich verletzt: Polizei sucht Zeugen

Steinau an der Straße - Die Polizei geht von einem "Alleinunfall" aus: Im südosthessischen Steinau an der Straße starb am Montagabend ein 81-jähriger Quad-Fahrer, Zeugen werden dringend gesucht.

Tödlicher Unfall in Steinau an der Straße: Für einen 81-jährigen Quad-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Der 81-Jährige war gegen 19 Uhr mit einem Geländefahrzeug in der Rhönstraße im Stadtteil Hintersteinau unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Aus noch unbekannter Ursache stürzte der Senior "im Bereich der einstelligen Hausnummern", wie ein Sprecher erklärte.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren zwar rasch vor Ort, doch alle Hilfe kam zu spät: Bei dem Unfall hatte der 81-Jährige tödliche Verletzungen erlitten.

Die Polizei wird bei ihren Ermittlungen zu dem verhängnisvollen Crash von einem externen Gutachter unterstützt. Ebenso suchen die Beamten Zeugen.