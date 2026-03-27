Radfahrer an Bahnübergang von Zug erfasst: 82-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Dreieich - In Dreieich (Landkreis Offenbach) ist am Donnerstagabend ein 82 Jahre alter Fahrradfahrer an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag mitteilte, hatte der 82-Jährige gerade den unbeschrankten Bahnübergang passieren wollen, als er von dem heranfahrenden Zug erfasst wurde.

Zwar sei der Senior noch von den alarmierten Rettungskräfte versorgt worden. Seine Verletzungen waren laut Polizei aber so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Passagiere im Zug blieben unverletzt und wurden evakuiert.

Die genaue Ursache des Unfalls ist derweil noch vollkommen unklar. Hierzu hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.