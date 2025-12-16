Sattelzug kippt beim Entladen von Schotter um: Darum hatte der Fahrer großes Glück!

Ronneburg - Mit dem Schrecken davon kam am Montagmittag in Ronneburg (Main-Kinzig-Kreis) ein 61-jähriger Lkw-Fahrer. Sein Sattelzug kippte beim Entladen um, er selbst blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Sattelzug hatte beim Entladen die Stabilität verloren und war auf die Seite gekippt. Dabei durchschlug ein Teil der Kippmulde das Führerhaus. © Polizeipräsidium Südosthessen

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wollte der Mann gegen 12.30 Uhr am Fuße der Burg Ronneburg Schotter von seinem Lkw abladen, der zur Instandsetzung einer beschädigten Zufahrt zu dem historischen Gebäude benötigt wurde.

Während des Vorgangs habe der Sattelzug dann aus noch ungeklärter Ursache die Stabilität verloren. In der Folge sei das tonnenschwere Fahrzeug umgekippt und auf der Seite liegen geblieben.

Wie viel Glück der sich zu diesem Zeitpunkt im Laster befindliche 61-Jährige hatte, zeigte sich daran, dass ein Teil der Kippmulde das Führerhaus durchstoßen und bis zum Fahrersitz vorgedrungen war. Ein paar Zentimeter mehr und die Sache wäre böse geendet.