Sperrung und langer Stau auf A643 nach Unfall auf Schiersteiner Brücke
Wiesbaden - Es kam zu einer "Vollsperrung mit erheblichem Rückstau", erklärte ein Polizeisprecher: Ein Unfall auf der Schiersteiner Brücke bei Wiesbaden führte am Dienstagnachmittag zu starken Verkehrsbehinderungen auf der A643 in Fahrtrichtung Mainz.
Der Crash ereignete sich gegen 16.49 Uhr zwischen Wiesbaden-Äppelallee und Mainz-Mombach, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.
"Zur Unfallzeit herrschte hohes Verkehrsaufkommen und es bildete sich bereits ein leichter Stau", hieß es weiter. Eine 57 Jahre alte Autofahrerin bremste aus diesem Grund ihren Mini ab.
Eine dahinter fahrende 39-jährige Opel-Fahrerin erkannte dieses Brems-Manöver zu spät und "fuhr dem Mini hinten auf".
Bei dem Zusammenstoß wurde die Opel-Fahrerin verletzt. Sie musste im Anschluss von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Mini-Fahrerin blieb unverletzt.
Crash auf der Schiersteiner Brücke in Fahrtrichtung Mainz
Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem Zusammenstoß auf der Schiersteiner Brücke dauern an.
Infolge des Crashs wurden zudem beide Hauptfahrstreifen der A643 in Richtung Mainz vorübergehend gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet.
Der Stau, der sich hierdurch bildete, reichte bis auf die A66 zurück.
Titelfoto: Weber & Baur Medien- & Pressedienste