Sperrung und langer Stau auf A643 nach Unfall auf Schiersteiner Brücke

Wiesbaden - Es kam zu einer "Vollsperrung mit erheblichem Rückstau ", erklärte ein Polizeisprecher: Ein Unfall auf der Schiersteiner Brücke bei Wiesbaden führte am Dienstagnachmittag zu starken Verkehrsbehinderungen auf der A643 in Fahrtrichtung Mainz.

Ein Opel fuhr auf einen Mini auf, eine Autofahrerin wurde dabei verletzt: Der Unfall führte zu einer Sperrung der A643 bei Wiesbaden und einem langen Stau. © Weber & Baur Medien- & Pressedienste

Der Crash ereignete sich gegen 16.49 Uhr zwischen Wiesbaden-Äppelallee und Mainz-Mombach, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

"Zur Unfallzeit herrschte hohes Verkehrsaufkommen und es bildete sich bereits ein leichter Stau", hieß es weiter. Eine 57 Jahre alte Autofahrerin bremste aus diesem Grund ihren Mini ab.

Eine dahinter fahrende 39-jährige Opel-Fahrerin erkannte dieses Brems-Manöver zu spät und "fuhr dem Mini hinten auf".

Bei dem Zusammenstoß wurde die Opel-Fahrerin verletzt. Sie musste im Anschluss von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Mini-Fahrerin blieb unverletzt.