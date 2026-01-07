Strohballen sorgen nach Unfall für Vollsperrung auf der A3

Wiesbaden - Nach einem Unfall verlorene Strohballen haben am Dienstagabend auf der A3 bei Wiesbaden für eine Vollsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Süden gesorgt.

Das Stroh hatte sich nach dem Unfall über die gesamte Fahrbahn verteilt. © Polizeipräsidium Westhessen

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war ein 41 Jahre alter Autofahrer um kurz vor 21 Uhr auf der A3 unterwegs, als sich von hinten ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit Blaulicht näherte.

Daraufhin habe der Mann Platz machen und daher auf den Standstreifen fahren wollen. Dabei habe er allerdings zu stark gelenkt, sodass sein mit Strohballen beladener Anhänger zur Seite kippte und sich das Stroh über die gesamte Fahrbahn verteilte.

Die Besatzung eines verständigten Streifenwagens musste die A3 für etwa 15 Minuten voll sperren.