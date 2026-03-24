Tödlicher Frontal-Crash: Autofahrer stirbt am Unfallort

Fritzlar - Zwei Autos stießen frontal zusammen: Auf der B450 bei Fritzlar in Nordhessen kam es am Dienstag zu einem tödlichen Unfall !

Unfall auf der B450 in Nordhessen: Einem Autofahrer konnte der Rettungsdienst nicht mehr helfen, zwei weitere Verletzte wurden von den Einsatzkräften versorgt. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der tragische Crash ereignete sich gegen 11.20 Uhr in Fritzlar-Lohne, wie die Polizei mitteilte.

Demnach geriet ein Autofahrer mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn "und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes C200 frontal zusammen", wie ein Sprecher erklärte.

Der Unfallverursacher erlitt dabei tödliche Verletzungen, er starb noch an der Unfallstelle.

"Da bislang noch keine Angehörigen des Verstorbenen verständigt werden konnten, bitten wir um Verständnis, dass aktuell keine Angaben zu seiner Identität bekannt gegeben werden können", hieß es weiter.

Die beiden Insassen des Mercedes, ein 75-jähriger Mann und dessen Ehefrau aus dem Landkreis Kassel, wurden ebenfalls verletzt. "Ihre Verletzungen waren jedoch nicht lebensbedrohlich", betonte der Sprecher.