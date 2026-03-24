Tödlicher Frontal-Crash: Autofahrer stirbt am Unfallort
Fritzlar - Zwei Autos stießen frontal zusammen: Auf der B450 bei Fritzlar in Nordhessen kam es am Dienstag zu einem tödlichen Unfall!
Der tragische Crash ereignete sich gegen 11.20 Uhr in Fritzlar-Lohne, wie die Polizei mitteilte.
Demnach geriet ein Autofahrer mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn "und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes C200 frontal zusammen", wie ein Sprecher erklärte.
Der Unfallverursacher erlitt dabei tödliche Verletzungen, er starb noch an der Unfallstelle.
"Da bislang noch keine Angehörigen des Verstorbenen verständigt werden konnten, bitten wir um Verständnis, dass aktuell keine Angaben zu seiner Identität bekannt gegeben werden können", hieß es weiter.
Die beiden Insassen des Mercedes, ein 75-jähriger Mann und dessen Ehefrau aus dem Landkreis Kassel, wurden ebenfalls verletzt. "Ihre Verletzungen waren jedoch nicht lebensbedrohlich", betonte der Sprecher.
Vollsperrung der B450 bei Fritzlar nach tödlichem Unfall
Infolge des Crashs wurde die B450 bei Fritzlar vorübergehend voll gesperrt. Die beiden an dem Unfall beteiligten Autos wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt. Die Wracks mussten abgeschleppt werden.
Zur Frage der Unfallursache dauern die Ermittlungen an. Ein externer Gutachter soll die Beamten dabei unterstützen.
Ebenso sucht die Polizeistation Fritzlar Zeugen des Crashs, die sich bitte unter der Telefonnummer 0562299660 melden sollen.
Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa