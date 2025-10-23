Tram erfasst Seniorin: 93-Jährige bei Unfall in Darmstadt schwer verletzt
Darmstadt - Ein Straßenbahn-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen: Bei einem verhängnisvollen Unfall im südhessischen Darmstadt wurde eine 93-jährige Frau schwer verletzt!
Das Unglück ereignete sich am Mittwoch gegen 16.10 Uhr in der Rheinstraße, Höhe Steubenplatz, wie die Polizei mitteilte.
Demnach überquerte die Seniorin die Straße in Richtung Landgraf-Philipps-Anlage. Zeitgleich näherte sich eine Tram.
"Der 57 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen", ergänzte ein Sprecher.
Die Tram erfasst die 93-Jährige, die Seniorin wurde schwer verletzt. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.
Straßenbahn-Unfall: Polizei in Darmstadt sucht Zeugen
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren schnell vor Ort und versorgten die schwer verletzte Frau, die im Anschluss auf schnellstem Weg in eine nahe liegende Klinik gebracht wurde.
Die Ermittlungen zu dem tragischen Unfall dauern an. Hierzu sucht die Darmstädter Polizei auch Zeugen des Crashs, die sich bitte unter der Telefonnummer 0615196941210 bei den Beamten melden sollen.
