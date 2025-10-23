Tram erfasst Seniorin: 93-Jährige bei Unfall in Darmstadt schwer verletzt

Darmstadt - Ein Straßenbahn-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen: Bei einem verhängnisvollen Unfall im südhessischen Darmstadt wurde eine 93-jährige Frau schwer verletzt!

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort: Eine Seniorin wurde in Darmstadt von einer Straßenbahn erfasst. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Das Unglück ereignete sich am Mittwoch gegen 16.10 Uhr in der Rheinstraße, Höhe Steubenplatz, wie die Polizei mitteilte.

Demnach überquerte die Seniorin die Straße in Richtung Landgraf-Philipps-Anlage. Zeitgleich näherte sich eine Tram.

"Der 57 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen", ergänzte ein Sprecher.

Die Tram erfasst die 93-Jährige, die Seniorin wurde schwer verletzt. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.