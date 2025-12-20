Überholmanöver mit tödlichem Ausgang: Für 18-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät

Obertshausen - Überholmanöver mit schrecklichen Folgen: Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Obertshausen ums Leben gekommen.

Der junge Motorradfahrer kam in Obertshausen zu Fall. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei mitteilte, war der junge Biker am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Lämmerspiel unterwegs, als er im Bereich der Arndtstraße ein vor ihm fahrendes Auto einer Fahrschule überholen wollte.

Während des Überholvorgangs verlor der 18-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und stürzte auf die Fahrbahn.

Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er trotz aller Rettungsversuche am Unfallort starb.

Das Motorrad, bei dem es sich um eine Yamaha handelt, kam den Angaben zufolge "erst viele Meter weiter zum Liegen". Es wurde sichergestellt.

Zur Rekonstruktion des Hergangs und Feststellung der Ursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Ob und inwieweit eine auf der Fahrbahn festgestellte Ölspur für den folgenschweren Zwischenfall verantwortlich war, ist Gegenstand der Ermittlungen.