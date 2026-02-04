Sattelzug kommt im Schnee auf Gegenfahrbahn und rammt Kastenwagen: Ein Toter

Fulda/Neuhof - Für einen 51-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät: Auf der L3181 in Osthessen kam es am Dienstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall auf verschneiter Straße.

Von einem Transporter blieb nur ein zertrümmertes Wrack übrig: Bei Neuhof im Landkreis Fulda kam es zu einem tödlichen Unfall im Schnee. © Fuldamedia

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 15 Uhr bei der Gemeinde Neuhof im Landkreis Fulda, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Demnach fuhr ein 70-jähriger Mann mit einem Sattelzug auf der Landstraße von Neuhof-Hauswurz kommend in Richtung des Ortsteils Rommerz. Hinter dem Lkw fuhr eine 62 Jahre alte Frau mit einem Auto.

"In einer leicht abschüssigen Rechtskurve geriet der Sattelzug auf schneeglatter Fahrbahn nach links in die Gegenfahrspur", ergänzte ein Polizeisprecher. Der Lkw krachte mit enormer Wucht frontal mit einem Kastenwagen zusammen. Das Auto der 62-Jährigen rammte das Heck des Lastwagens.

"Wir haben drei verletzte Personen vorgefunden, zwei Leichtverletzte, eine Person, die unter dem Transporter eingeklemmt war", beschrieb ein Feuerwehrsprecher die Situation, als die ersten Rettungskräfte vor Ort eintrafen.