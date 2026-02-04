Sattelzug kommt im Schnee auf Gegenfahrbahn und rammt Kastenwagen: Ein Toter
Fulda/Neuhof - Für einen 51-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät: Auf der L3181 in Osthessen kam es am Dienstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall auf verschneiter Straße.
Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 15 Uhr bei der Gemeinde Neuhof im Landkreis Fulda, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.
Demnach fuhr ein 70-jähriger Mann mit einem Sattelzug auf der Landstraße von Neuhof-Hauswurz kommend in Richtung des Ortsteils Rommerz. Hinter dem Lkw fuhr eine 62 Jahre alte Frau mit einem Auto.
"In einer leicht abschüssigen Rechtskurve geriet der Sattelzug auf schneeglatter Fahrbahn nach links in die Gegenfahrspur", ergänzte ein Polizeisprecher. Der Lkw krachte mit enormer Wucht frontal mit einem Kastenwagen zusammen. Das Auto der 62-Jährigen rammte das Heck des Lastwagens.
"Wir haben drei verletzte Personen vorgefunden, zwei Leichtverletzte, eine Person, die unter dem Transporter eingeklemmt war", beschrieb ein Feuerwehrsprecher die Situation, als die ersten Rettungskräfte vor Ort eintrafen.
Tödlicher Unfall bei Neuhof: Sperrung der L3181
Bei den beiden Leichtverletzten handelte es sich um die 62-Jährige und den 70-Jährigen. Die eingeklemmte Person war der 51-jährige Kastenwagen-Fahrer. Feuerwehrleute befreiten den schwer verletzten Mann, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle.
Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt circa 130.000 Euro. Die L3181 bei Neuhof wurde infolge des Crashs gesperrt. Da zudem Betriebsstoffe aus den Autowracks ausgelaufen waren, dauerte die Sperrung am Mittwochmorgen noch an, da eine Reinigung bislang "witterungsbedingt nicht möglich" gewesen sei.
Der Feuerwehrsprecher erklärte noch, dass es an dieser Stelle der Landstraße in den vergangenen Jahren immer wieder zu teils auch schweren Crashs gekommen sei: "Es ist schon ein Unfall-Schwerpunkt."
Die Ermittlungen zu dem tödlichen Zusammenstoß am Dienstagnachmittag dauern an. In weiten Teilen von Hessen war es an dem Tag zu Verkehrsbehinderungen wegen des Schneefalls gekommen.
