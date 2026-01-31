BMW erfasst E-Scooter: 18-Jährige schwer verletzt

Wetterau - Ein BMW und eine junge Frau auf einem E-Scooter fuhren in dieselbe Richtung: Das Auto erfasste den Roller! Die 18-Jährige wurde bei dem Crash schwer verletzt.

Tragischer Unfall auf der K179 in der Wetterau: Eine junge Scooter-Fahrerin wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am späten Freitagabend auf der K179 im mittelhessischen Wetteraukreis, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte.

Demnach war ein 22 Jahre alter Mann mit einem BMW auf der Kreisstraße von Wölfersheim-Mehlbach kommend in Richtung Reichelsheim unterwegs. Die Scooter-Fahrerin fuhr in dieselbe Richtung.

Aus noch unbekannter Ursache stießen das Auto und der Roller zusammen. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Crash leicht verletzt, die 18-Jährige schwer. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, versorgten die junge Frau und brachten sie in ein nahe liegendes Krankenhaus.

Die K179 wurde für die Unfallaufnahme bis etwa 0.50 Uhr gesperrt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor.