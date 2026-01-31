BMW erfasst E-Scooter: 18-Jährige schwer verletzt

Auf der K179 in der Wetterau (Mittelhessen) kam es am späten Freitagabend zu einem schweren Unfall: Ein BMW erfasste eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin!

Von Florian Gürtler

Wetterau - Ein BMW und eine junge Frau auf einem E-Scooter fuhren in dieselbe Richtung: Das Auto erfasste den Roller! Die 18-Jährige wurde bei dem Crash schwer verletzt.

Tragischer Unfall auf der K179 in der Wetterau: Eine junge Scooter-Fahrerin wurde schwer verletzt. (Symbolbild)
Tragischer Unfall auf der K179 in der Wetterau: Eine junge Scooter-Fahrerin wurde schwer verletzt. (Symbolbild)  © Hannes P Albert/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am späten Freitagabend auf der K179 im mittelhessischen Wetteraukreis, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte.

Demnach war ein 22 Jahre alter Mann mit einem BMW auf der Kreisstraße von Wölfersheim-Mehlbach kommend in Richtung Reichelsheim unterwegs. Die Scooter-Fahrerin fuhr in dieselbe Richtung.

Aus noch unbekannter Ursache stießen das Auto und der Roller zusammen. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Crash leicht verletzt, die 18-Jährige schwer. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, versorgten die junge Frau und brachten sie in ein nahe liegendes Krankenhaus.

Glatte Straßen mit Folgen: Mehr als 80 Unfälle
Unfall Hessen Glatte Straßen mit Folgen: Mehr als 80 Unfälle

Die K179 wurde für die Unfallaufnahme bis etwa 0.50 Uhr gesperrt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor.

"Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen", ergänzte ein Sprecher. Zudem suche die Polizei Zeugen, "die Angaben zum Unfallhergang oder zur E-Scooter-Fahrerin machen können". Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 060316010 erreichbar.

Titelfoto: Hannes P Albert/dpa

Mehr zum Thema: