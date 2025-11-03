Hubschrauber im Einsatz: Crash mit einer Schwerverletzten in Mittelhessen

Vogelsbergkreis - Bei einem Unfall im mittelhessischen Vogelsbergkreis am Sonntagnachmittag hat eine 81 Jahre alte Autofahrerin schwere Verletzungen erlitten. Eine weitere Person, ein 22-Jähriger, wurde leicht verletzt.

Nachdem die 81-Jährige dem BMW die Vorfahrt genommen hatte, krachte dieser in die Seite ihrer Suzukis. © Fuldamedia

Ein Sprecher der Polizei schilderte am späten Abend, wie es zu dem Crash kommen konnte. Demnach war die Seniorin in ihrem Suzuki-Kleinwagen gegen 15.30 Uhr auf der L3229 von Rixfeld kommend zum Rixfelder Kreuz unterwegs.

Dort bog sie dann nach links auf die B285 in Richtung Lauterbach ab. Dabei übersah sie nach den ersten Erkenntnissen den von links heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten BMW des 22-Jährigen und es kam zum heftigen Zusammenstoß.

Die 81-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste, der die Frau in ein Krankenhaus brachte.