VW-Fahrer (†54) übersieht beim Überholen Stauende und kracht in Lkw-Heck

Bad Arolsen - Bei einem schweren Unfall auf der B252 bei Bad Arolsen im Norden Hessens ist am Montagabend ein 54 Jahre alter VW-Fahrer ums Leben gekommen.

Für den 54-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Dem Unfall vorausgegangen waren laut Polizei Verkehrsbehinderungen wegen einer Schwertransport-Kolonne. Aufgrund dieser habe sich ein Rückstau gebildet. Kurz vor der Abfahrt Hagenstraße führte dies dazu, dass ein 58-jähriger Fahrer seinen Lastwagen gegen 22.40 Uhr bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein dahinter fahrender Audi bremste ebenfalls ab.

Der VW-Fahrer fuhr die B252 in derselben Richtung entlang und überholte zunächst einen Rettungswagen, der in einer anderen Sache unterwegs war, und scherte anschließend wieder rechts kurz vor dem Stauende ein.

Die zum Stillstand gekommenen Fahrzeuge hatte er zuvor wohl nicht bemerkt, fuhr noch rechts an dem Audi vorbei und krachte dann in das Heck des Lkw-Anhängers. Dabei wurde der 54-Jährige so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam: Er verstarb noch an der Unfallstelle.