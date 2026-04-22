Unglück in Lederfabrik: Vierter Mensch verliert Kampf um sein Leben

Runkel - Nach dem folgenschweren Zwischenfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel ist laut Polizeiangaben vom Mittwoch ein vierter Mensch im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks laufen.

Das Unglück in Runkel hat nun vier Menschenleben gefordert. © Sascha Ditscher/dpa

Der 35 Jahre alte Mann war nach dem Vorfall in dem 9500-Einwohner-Städtchen im Kreis Limburg-Weilburam am zurückliegenden Donnerstag erstversorgt und eine Klinik transportiert worden.

Er erlag in dieser den Beamten zufolge trotz aller Bemühungen seinen schweren Verletzungen.

Drei weitere Mitarbeiter des Betriebs waren tot in einer Auffanggrube der Fabrik gefunden worden. Für die Männer im Alter von 38, 58 und 59 Jahren war jegliche Hilfe der Retter zu spät gekommen.

Zwei Männer konnten mit lebensgefährlichen Verletzungen zunächst gerettet werden, einer von ihnen war der jetzt verstorbene 35-Jährige.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei geführt werden, wird davon ausgegangen, dass es in der Grube der Lederfabrik zu einer tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung gekommen ist. Den Erkenntnissen nach waren die Mitarbeiter nacheinander in die Grube gestiegen, sich der tödlichen Gefahr offenbar nicht bewusst.